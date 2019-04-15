Rusya: NATO ile işbirliğimiz tamamen durdu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, NATO ile aralarındaki tüm şbirliğinin kesildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ülkesi ile NATO arasındaki askeri ve sivil alanlardaki tüm işbirliğinin kesildiğini belirterek iki taraf arasında askeri bir kriz olmasının insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu. Gruşko, NATO’yu ABD’nin diğer üyeleri boyun eğdirmek için kullandığı bir araç olarak nitelendirdi.

Sputnik’e konuşan Gruşko, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerdeki krizin ilk değil, ancak şimdiye kadarki en uzun kriz olduğunu ifade etti.

Gruşko “Sivil ve askeri anlamda işbirliği tamamen kesildi. NATO, bizimle olan ilişkilerinde olumlu bir gündemi kendisi reddetti” dedi.

Şimdilik bu çıkmazdan çıkmak için de bir yol bulunmadığını belirten Gruşko, İttifak ile Rusya arasında bir askeri kriz olması ihtimaline karşı uyararak “Aklıselim herkes bunun olmamasını umuyor. Böyle bir şey gerçekleşirse insani felaket olur. Bunun Washington ve Brüksel’de de anlaşıldığından eminim. Ancak mevcut durumda kasıtsız olayların yaşanması riski bulunuyor. Bunlardan kaçınılmalı” ifadelerini kullandı.

Gruşko, NATO’yu ABD’nin uluslararası arenadaki hukuksuz eylemlerini meşrulaştırmak, müttefiklerini kontrol etmek ve boyun eğdirmek için kullandığı bir araç olarak nitelendirdi.