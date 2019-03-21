Rusya: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yüzü kızarmadan yalan söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i samimiyetsizlikle suçladı. Stoltenberg, verdiği bir röportajda Moskova'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğine ilişkin ellerinde delil olduğunu söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz günlerde Rus haber ajansı İnterfax'a verdiği röportajda "NATO'nun 29 üyesi de Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği konusunda hemfikir. Bu ortak duruş, ABD dahil müttefiklerin istihbarat bilgilerine dayanıyor" demişti.

"YÜZÜ KIZARMADAN YALAN SÖYLÜYOR"

Stoltenberg'in bu açıklamalarına Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan yanıt geldi. Zaharova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüzü kızarmadan yalan söylüyor. Stoltenberg, (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ile Münih'teki son görüşmede, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiğine dair tek bir delil bile sunamadı" dedi.