Rusya: Merkel ve Macron’un Ukrayna’yla ilgili talepleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Almanya ve Fransa liderleri Angela Merkel ve Emmanuel Macron’un Rusya’yı Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda gerilimi artırmakla suçlamasının ve Moskova'dan 'kabul edilemez' taleplerde bulunmasının 'üzücü' olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün Fransa ve Almanya liderleri tarafından yapılan ortak açıklamaya yanıt verdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada "Berlin ve Paris'in açıklamasının ikinci kısmında yer alan, Rusya'yı kategorik olarak Kırım'da insan hakları ihlalleri yapmak, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda gerginliği tırmandırmakla suçlamak ve bizden kabul edilemez taleplerde bulunmaları, son derece üzücüdür" denildi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamada yer alan "Temas Grubu'nun Yeni Yıl ve Noel arifesinde Ukrayna'nın doğusunda istikrarlı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, Minsk anlaşmalarının tüm hükümlerinin uygulanması ve sivil nüfusun çıkarlarına sorumlu yaklaşım" çağrısına Moskova'nın destek verdiğine vurgu yaptı.

'ORTAKLARIMIZI 'ÇİFTE STANDART' UYGULAMAKTAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Açıklamada, "Ortaklarımızı bir kez daha açık ‘çifte standart' uygulamasından vazgeçmeye ve onların koruması altındaki Kiev'in Avrupa güvenlik ve istikrarına yönelik problem ve tehditlerine dikkat çekmeye çağırıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, "Özgür iradeleri sonucu uluslararası hukuka uygun olarak Rusya Federasyonuna bağlanan Kırım ve Sivastopol'un yasal statülerini şüphe altında bırakma girişimlerinin sonuçsuz kalacağı" ifade edildi.

'RUSYA, GÜVENLİK RİSKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK SERBEST DOLAŞIMI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR'

Rusya'nın önümüzdeki süreçte de egemenliğini kararlı bir şekilde savunmaya ve her türlü provokasyon girişimini engellemeye devam edeceği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kerç Boğazındaki serbest dolaşımla ilgili olarak, Rus tarafı, Ukrayna ve batılı dostları tarafından gelebilecek olası reel güvenlik riski, provokasyon ve tehditleri göz önünde bulundurarak, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut anlaşmalara, iç mevzuata ve uluslararası hukuka uygun olarak gemilerin serbest dolaşımını sağlamaya devam ediyor."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Cuma günü yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'dan Kerç Boğazı'ndaki olaylar sırasında gözaltına alınan Ukraynalı denizcileri serbest bırakmasını talep etmişlerdi.