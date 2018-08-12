Rusya Maliye Bakanı: Uluslararası ticarette dolar riskli bir araç haline geldi

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Siluanov bugün katıldığı televizyon programında, 'Uluslararası ticarette dolar yerine avro ve yuan gibi diğer para birimlerinin kullanımını arttıracağız' açıklamasında bulundu.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bugün Rossiya 1 TV'ye verdiği röportajda, ABD dolarının uluslararası ticarette riskli bir enstrüman haline geldiğini belirterek, "Zaten ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık. Aslına bakarsanız dolar uluslararası ticarette giderek daha riskli bir araç haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

"Dolar yerine avro ve yuan gibi para birimlerinin kullanmaya sıcak bakıyoruz" diyen Siluanov, Rusya'nın, petrol ticaretinde ulusal para birimlerinin kullanımı seçeneğini yok saymadığını belirtti.

ABD yaptırımlarını "tatsız ancak ölümcül değil" sözleriyle yorumlayan Siluanov, "Şu anda, örneğin McDonald's gibi, Rusya'da faaliyet gösteren ve vatandaşlarımızın çalıştığı ABD şirketlerine kısıtlama getirme ya da kapatma planlamıyoruz" dedi.