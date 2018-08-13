Rusya: Kriz projeleri etkilemeyecek

Rusya, Türk ekonomisindeki dalgalanmaların birlikte gerçekleştirilecek projeleri etkilemeyeceğini ve ulusal para birimlerinin kullanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticareti ulusal para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu anki durumun projelerimizi etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum ama her şey yolunda devam ediyor" dedi. Peskov, iki ülke arasındaki proje ve ekonomik ilişkilerde milli para birimlerinin kullanılmasının planlandığını açıkladı. Peskov, milli para birimi uygulamasından önce detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD’nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek "ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz" demişti.