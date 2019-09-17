'Rusya Körfez ülkelerine anti-drone silahı satmaya hazırlanıyor'

Putin'in Suudi Arabistan'a hava savunma sistemi satabileceklerini söylemesinin ardından bir açıklama da Rusya askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'tan geldi. Buna göre Rusya Dubai'de yapılacak fuarda 'Ortadoğulu ortaklarına' anti-drone silahlarının satışını görüşecek.

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