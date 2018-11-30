Rusya Kırım'da radar istasyonu inşa edecek

Rusya, Kırım'da yeni bir radar istasyonu inşa edecek. Azak Denizi'ndeki gerilimin ardından Kırım'a S-400 takviyesi yapan Rusya, bölgeye askeri sevkiyatı artırıyor.

Rusya'nın Kırım'a yeni bir radar istasyonu inşa etmeye başladığı açıklandı. Radarla birlikte Rusya'nın füzeleri ve hava araçlarını tespit etme kabiliyetinin artacağı aktarılıyor.

Azak Denizi'nde yaşanan olayların ardından Rusya, Kırım'a S-400 hava savunma sistemi yerleştirme kararı almıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya ait savaş gemilerine el koyması üzerine, Ukrayna NATO'dan Rusya'ya karşı yardım istedi. Rusya, NATO'ya yapılan çağrıyı "provokasyon" olarak niteledi.

İnşa edilecek radarın Voronezh sınıfı olduğu bildiriliyor. Kırım'ın Dinyeper kentinde Sovyet döneminden kalma bir radar istasyonu bulunuyor. Yeni radarın aynı yere inşa edileceği kaydediliyor.

Dinyeper'deki radar 3 bin 500 kilometreye kadar balistik füzeleri tespit edebiliyordu. Voronezh sınıfı radarların görüş alanıysa 6 bin kilometreyi buluyor.