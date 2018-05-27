Rusya Kırım köprüsünü S-300 ile korumaya başladı

Rusya Rostov’a 'Kırım Köprüsü, sahiller ve şehirleri korumak' amacıyla S-300 füze sistemi yerleştirildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından Rostov’a S-300 füze sisteminin yerleştirildiği belirtildi. Füze sistemlerinin kuruluş amacının ise "Kırım Köprüsü, sahiller ve şehirleri korumak" olduğu açıklandı.

Kerç boğazından Rusya’nın Krasnodar bölgesini Kırım’a bağlayan 19 kilometre ile Rusya’nın ve dünyanın en uzun köprüsü olma özelliği taşıyan Kırım Köprüsü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in katıldığı törenle Mayıs ayı ortalarında açılmıştı.

Ukrayna ile Rusya arasında hala tartışmalı konumu olan Kırım için Rusya büyük yatırımlar yapıyor. Diğer taraftan sabotaj ve saldırı ihtimallerine karşı güvenlik önlemlerini artırıyor. En büyük proje olan Kırım köprüsü’nü korumak için Rusya tarafından önemli bir adım geldi.

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesinde S-300 "Favorit" uçaksavar füze sistemleri yerleştirildi.