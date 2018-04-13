Rusya: Kimyasal saldırının sahte olduğuna dair reddedilemez kanıtımız var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Duma'da yapıldığı söylenen "kimyasal saldırının" sahte olduğuna dair inkar edilemez kanıtları olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye yönetimine yönelik "kimyasal saldırı" iddiasının sahte olduğuna ilişkin reddedilemez kanıtları bulunduğunu söyledi.

Lavrov, kimyasal saldırı iddialarına "yabancı istihbarat servislerinin dahil olduğunu" belirterek, bu ülkelerin "Rus düşmanı seferberliğin ön saflarında" olduğunu savundu.

Suriye yönetimi, El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in "kimyasal saldırı" iddiası üzerine uluslararası uzmanları bölgeye davet ederek inceleme yapmalarını talep etmişti.

ABD ve müttefiki ülkelerse Suriye'ye karşı tehdit açıklamalarında bulunmuştu.

SKRİPAL AÇIKLAMASI

Sergey Lavrov, İngiltere'de saldırıya uğrayan çifte ajan Sergey Skripal ve kızına ilişkin Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütü raporuna dair de konuştu.

Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın raporun bulgularını çarpıttığını belirtti.

Rus bakan, "OPCW’nin raporunu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Raporda çok dikkat çekici noktalar var. Uzmanlarımız çalışmalarını bitirdiklerinde bu noktaları en yakın zamanda açıklamaya çalışacağız" dedi.