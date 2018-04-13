Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunun arkasında İngiltere var

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kimyasal saldırı provokasyonunun arkasında İngiltere'nin olduğuna dair kanıtlara sahip olduklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, kimyasal saldırı provokasyonun arkasında İngiltere olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Konaşenkov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddiasını desteklemek için hazırlanan görüntülerin ilçedeki bir hastanede kayda alındığını söyledi.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı provokasyonun organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin söz konusu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.