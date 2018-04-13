Rusya: Kimyasal saldırı iddiası İngiltere'nin kara propagandası

Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’de kimyasal silah kullandığını söyleyerek kara propaganda yaptığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Igor Konaşenkov yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Rusya’nın Suriye’deki siviller üzerinde kimyasal silah kullandığı iddiaları ile dünya kamuoyunu yanılttığını söyledi.

İngiltere’nin açıklamalarını kara propaganda olarak değerlendiren Konaşenkov "İngiltere’nin Doğu Guta’da yaşananlar ile alakalı Rusya’ya yönelik propaganda yürüttüğüne dair kanıtlarımız var. Nisan’ın 3’ü ile 6’sı arasında ‘Beyaz Baretliler’ teşkilatına Londra tarafından ciddi baskılar yapıldı. Onlara 'Ceyş-ul İslam' örgütü üyelerinin Şam’a ağır silahlarla ateş edeceği ve daha sonra da hükümet kuvvetlerinin buna karşılık vereceği söylenmiş. O gün "Beyaz Baretliler" teşkilatına da bu saldırıyı kimyasal silahlar ile gerçekleştirilmiş gibi gösterme görevi verilmiş” şeklinde konuştu.