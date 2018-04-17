Rusya: Kimyasal provokasyonunu yapanları OPCW görüşmesine çağıracağız

Rusya'nın Kimyasal Silahları Önleme Örgütü Daimi Temsilcisi, sonraki toplantıya "Suriye'de kimyasal provokasyonu yapanları" çağıracaklarını söyledi.

Rusya'nın Kimyasal Silahları Önleme Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, "Suriye'de provokasyon sahnelenmesine dahil olanları sonraki OPCW toplantısına getireceklerini" belirtti.

TASS'ın haberine göre Şulgin, "Onları bir daha Suriye meselesini görüşmek istediklerinde, buraya, Lahey'e getirilecekleri konusunda uyardık" diyerek, Beyaz Miğferler'in yarattığı provokasyona "gönüllü veya değil dahil olanları" görüşmeye getireceklerini söyledi.

Rus temsilci, OPCW Yönetim Konseyi'ne yaptığı açıklamada Rus uzmanların kimyasal silah kullanımı iddialarını inceledikleri ve görüntülerin çekilmesine dahil olan kişileri tespit ettiklerini bildirdi.

Şulgin, videonun nasıl çekildiğini de açıklayacaklarını aktararak, görüntülerin "insani kuruluş gibi görünen, sivil örgütler tarafından hazırlanmış bir provokasyon olduğunu, buna Beyaz Miğferler'in de dahil olduğunu" kaydetti.

Beyaz Miğferler, El Kaide bağlantısıyla biliniyor.