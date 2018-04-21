Rusya: KDHC'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer silah denemelerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi. Açıklamada Kore ile ilgili sürecin Rusya ve Çin'in yol haritasına uygun olarak ilerlediği de belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) füze ve nükleer silah denemelerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; KDHC lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesi öncesinde, ülkesinin füze ve nükleer silah programını askıya aldığını ilan etmesi "Kore Yarımadası'ndaki gerilimin azaltılması için atılmış önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Bu karar karşısında ABD ve Güney Kore'ye de bölgedeki askeri eylemlerini azaltma çağrısı yapan Rusya Dışişleri açıklamasında ''Kore Yarımadası'ndaki sürecin, 'Rusya ile Çin tarafından hazırlanan yol haritasında teklif edildiği gibi, askeri eylemlerin karşılıklı olarak azaltılması ve ABD ile Kuzey Kore arasında doğrudan temasın sağlanması yolunda ilerliyor olmasını, Moskova memnuniyetle karşılıyor'' denildi.

KDHC'nin resmi haber ajansı, lider Kim'in kararıyla ülkenin nükleer silah ve kıtalararası balistik füze denemelerinin bugünden itibaren durdurulduğunu duyurmuştu.

