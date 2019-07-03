Rusya Karadeniz'deki NATO gemilerini takip edecek: Boğaz'dan geçtiler...

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan filonun bölgede tatbikata katılacak olan İngiliz destroyer HMS Duncan ve Kanada'ya ait fırkateyn HMCS Toronto'yu takip edeceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, tatbikat için Ukrayna'nın Odessa kenti limanı yolunda olan İngiliz destroyer HMS Duncan ve Kanadalı fırkateyn HMCS Toronto'nun Karadeniz filosu tarafından takibe alınacağını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Karadeniz yolunda olan iki gemi, en son İstanbul Boğazı'nda görüntülendi.

Tatbikata iki geminin dışında NATO ülkelerine bağlı 30 gemi ve 30 uçak katılacak.

Rusya, NATO'nun bölgede genişlemesinin yasa dışı olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.