Rusya Kaliningrad'daki nükleer silah deposunu genişletiyor

Rusya'nın Baltık kıyısındaki Kaliningrad'daki nükleer silah deposunu genişlettiği belirtiliyor.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad'daki nükleer silah deposunu genişlettiği açıklandı.

NATO ile yaşadığı gerilim yükselen Rusya'nın nükleer cephaneliğini artırmakta olduğu söyleniyordu.

Nükleer silahların bulunduğu depoya yeni bir beton çatı yapıldığı ve sığınağın bu şekilde güçlendirildiği de duyuruldu.

ABD'li nükleer enformasyon projesi FAS'ın direktörü Hans Kristensen, depoyla ilgili konuşarak "Rus nükleer silah sığınağı bölgelerinin tüm tipik özelliklerini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Deponun etrafında katmanlı duvarlar olduğunu belirten Kristensen, üsteki genişletme çalışmalarının 2016'ta başladığını, yeni çatınınsa bu yazın başların yapıldığını belirtti.

Kristensen depoda ne tür nükleer savaş başlıkları bulunduğunu bilmediklerini söyledi.