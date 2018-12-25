Rusya: Kaddafi'nin oğlu Libya'nın politik sürecinde rol oynamalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya’nın eski devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve destekçilerinin ülkedeki politik süreçte rol oynaması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Libya'yla ilgili yaptığı açıklamada "Kimsenin yapıcı bir siyasi rolden izole edilmemesi veya dışlanmaması gerektiğine inandığımız için ülkenin tüm farklı noktalarındaki siyasi gruplarla görüşüyor ve herkesi destekliyoruz" dedi ve Kaddafi ile destekçilerinin de ülkedeki politik süreçte rol oynamasına sıcak baktıklarını söyledi.

Seyfülislam Kaddafi'nin 2019'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmak istediği açıklanmıştı. Seyfülislam Kaddafi'nin ayrıca ülkedeki krizin çözümüne yönelik yol haritası içeren bir mektubu da bu ayın başlarında Moskova yönetimine ilettiği öğrenildi.