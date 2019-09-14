Rusya İsrail’in Suriye’ye dönük hava saldırılarını durdurdu mu?

Geçtiğimiz Perşembe günü Soçi'de gerçekleşen Netanyahu - Putin görüşmesinin ardından Independent'ın arapça yayınında yer alan bir haberde, Rusya'nın İsrail'i Suriye ve Lübnan'a dönük saldırıları konusunda uyardığı iddia edildi. İran resmi ajansı PressTV habere kuşkuyla yaklaşıyor.

Independent gazetesinin arapça yayınında yer alan bir habere göre Putin, Netanyahu’ya İsrail’in Suriye’deki askeri hedeflere dönük saldırılarına izin vermenin Moskova’nın Şam’la ilişkilerine zarar vereceğini söyledi.

Geçtiğimiz Perşembe Putin ve Netanyahu’nun Soçi’de yaptıkları görüşmelerin ardından yayımlanan habere göre ismi verilmeyen bir Rus kaynağı Moskova’nın İsrail’in olası hava saldırılarında savaş uçaklarını ve S-400 savunma sistemini devreye sokacağı tehdidinde bulundu.

Haberde, Moskova’nın Şam yakınındaki Kasyun bölgesini hedef alan bir hava saldırısını da önlediği öne sürülüyor.

Kuneytra ve Lazkiye’ye dönük iki saldırının da Rusya tarafından önlendiği haberde yer alan iddialar arasında.

Öte yandan İran resmi televizyonu PressTV’de yer alan yorumda, geçtiğimiz ay İsrail’in Suriye’ye birkaç hava saldırısı düzenlediğine ve haberin bu koşullarda yayımlandığına dikkat çekiliyor.

SOÇİ GÖRÜŞMESİ SONRASI HABER

Independent’ın haberinde görüşlerine yer verilen İsrailli bir yorumcuysa, Soçi’deki Putin – Netanyahu görüşmesinin bir başarısızlık olduğunu söylüyor.

İsrail’in Suriye’ye dönük hava saldırılarının Rusları müttefiklerini koruma zaafı gösterdikleri için utandırdığını söyleyen yorumcu, başarısız olduğunu söylediği görüşmede Rusya’dan İsrail’e İran’a karşı “hareket serbestisi” tanıması da istenmiş.

Bu görüşmede Putin’in İsrail’i Lübnan konusunda suçladığı ve Hizbullah’ı hedef almış olan son saldırıların “Lübnan’ın egemenliğine yönelik” olduğunu söylediği de iddialar arasında.