Rusya: İsrail'in Suriye'ye attığı füzelerin yarısından fazlası imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye attığı füzelerin yarısından fazlasının havada imha edildiğini duyurdu.

İsrail'in peş peşe saldırılarına karşılık veren Suriye ordusu, işgal altındaki Golan'da İsrail askeri hedeflerine saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine İsrail, Suriye'ye füze saldırısı ve hava saldırıları gerçekleştirmişti.

RIA'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hava savunma sisteminin atılan İsrail füzelerinin yarısından fazlasını imha ettiğini açıkladı.

Suriye'ye atılan füzeler Şam üzerinde görülmüştü. Yayımlanan videolarda füzelerin imha edildiği de görülüyordu.

Golan'a saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren İsrail ordusu, Suriye'ye yapılan İsrail saldırısının "önceden planlanmış bir operasyonun parçası" olduğunu da ilan etti.