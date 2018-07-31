Rusya: İsrail'in İran konusundaki talepleri gerçekçi değil

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İran'ın Suriye'deki varlığının uluslararası yasalara uygun olduğunu ve İran'ı Suriye'den çıkartamayacaklarını söyledi.
İsrail'in İran'ın Suriye'den gitmesi taleplerini değerlendiren Viktorov, "İran Suriye'de terörle mücadelede önemli rol oynuyor" diye konuştu.
İsrail kanalı Channel Ten'de kendisine "İran'ı zorla çıkartıp çıkartamayacakları" sorulan Viktorov, "Bunu yapamayız" yanıtını verdi.
İran'la ortak hedefleri olduğunu dillendiren Rusya büyükelçisi, İsrail'in taleplerinin "gerçekçi olmadığını" ifade etti.
İsrail'in davranışlarına kendilerinin karar veremeyeceğini söyleyen Viktorov, buna karşın İsrail'in Suriye ordusuna yönelik hava saldırılarını hoş karşılamadıklarını belirtti.