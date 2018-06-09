Rusya: IŞİD sadece ABD kontrolündeki bölgelerde direniş gösteriyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, IŞİD'in Suriye'de sadece ABD'nin kontrolündeki bölgelerde direniş gösterdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, IŞİD'in Suriye'de sadece ABD'nin kontrolündeki bölgelerde direniş gösterdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve İran'ın yardımıyla Suriye halkına bir felaket yaşattı. Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye'de IŞİD'i yenebilecek tek güçtü" açıklaması yapmıştı.

Konaşenkov, "ABD Savunma Bakanı'na Suriye'deki durumu gösteren haritayı incelemesini tavsiye ediyoruz. IŞİD militanlarının Suriye'de direnişe devam ettiği tüm noktalar, yalnızca ABD'nin kontrol ettiği bölgelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.