Rusya: İran güçleri Golan'dan uzaklaştı

Rusya, İran güçlerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin 85 kilometre uzağına çekildiğini açıkladı. İsrail bunu yeterli bulmadı.

Rusya yetkililerinin açıklamasına göre, İran güçleri İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin 85 kilometre uzağına çekildi. Suriye'de İran varlığına tamamen karşı olan İsrail bunu yeterli bulmadığını açıkladı.

Rusya'nın da desteğiyle İran, Hizbullah ve Suriye güçleri bölgeyi cihatçılardan geri almıştı. İsrail, işgal altındaki Golan'a yaklaşan Suriyeli askerlerden rahatsızlık duyuyor.

İsrail'in taleplerine karşın Rusya, Suriye'deki İran varlığının uluslararası hukuka uygun olduğunu ve İran'ın "terörle mücadelede önemli rol oynadığını" belirtiyor.

TASS'a konuşan Rus yetkili İran'ın bölgede askeri danışmanlar bulundurduğunu, ancak Golan yakınlarda İranlı silahlı birlik olmadığını söylüyor.