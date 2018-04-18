Rusya: İngiltere, Skripaller'i suni komaya soktu

Rusya, Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı kasıtlı olarak suni komaya sokulduğunu iddia etti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) Rus heyet, İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı kasıtlı olarak suni komaya soktuğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre OPCW'de bugün yapılan oturumda bir açıklama yayınlayan Rus heyet, İngiltere'nin Skripaller'in sağlığı hakkında manipülasyonlarda bulunmak ve Rus uzmanların erişimini kısıtlamak amacıyla ikiliyi suni komaya soktuğunu vurguladı.

'MANİPÜLASYON AMAÇLI'

Rus heyetin açıklamasında, "İngiliz sağlık görevlilerinin biyolojik materyal toplamak ve kendilerine danışmadan sağlıkları hakkında manipülasyon yapmak için Sergey ve Yuliya Skripal'i kasıtlı olarak suni komaya soktuğuna inanıyoruz" dendi.

Skripal'in İngiltere'de 'Noviçok' (A-234) isimli sinir gazı grubuna giren bir maddeyle zehirlendiği ileri sürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.