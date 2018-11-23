Rusya: İngiltere Skripal görüntüleriyle gündem değiştirmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’nin Skripal olayına dair yeni görüntüler yayımlayarak Brexit krizini gündemden düşürmeye çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz polisi tarafından bugün yayımlanan Skripal olayı şüphelilerinin görüntüleri hakkında değerlendirmede bulundu.

İngiltere bu sabah, Mart ayında Salisbury kentinde kızı Yuliya ile birlikte zehirlenen eski Rus casusu Sergey Skripal vakası şüphelilerine ilişkin yeni görüntüler yayımladı. Görüntülerde İngiltere’nin Rus askeri istihbarat örgütü GRU ajanı olduğunu iddia ettiği iki Rus vatandaşının Skripallerin evinin yakınlarından geçtikleri görülüyor.

TASS'ın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yeni görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili değerlendirmesinde “İngiltere hükümeti Brexit gündemini ve May’in istifası üzerine tartışmaları geri plana düşürmeye çalışıyor. Çok mu bayağı? Ellerinden gelenin en iyisi bu” ifadelerini kullandı.