Rusya ile Çin arasında 'Kore' görüşmesi

Rusya ile Çin yönetimleri arasında yapılan görüşmede Kore'deki güncel durum ele alındı. Çin, Rusya'yı KDHC ile temasları konusunda bilgilendirdi.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kore Yarımadası'ndaki durumu ele aldı.

Sputnik'in haberine göre Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden bir heyet, Matviyenko başkanlığında Pekin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Şi ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Matviyenko, Çin liderinin bölgedeki sürecin Moskova ve Pekin tarafından sunulan yol haritasına göre ilerlediğini söylediğini aktardı.

Matviyenko, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un diğer liderlerle yaptığı görüşmelerin Şi'yi Pyongyang'ın nükleer silahları imha etmeye kararlı olduğuna ikna ettiğini anlattı.

Matviyenko'ya göre Şi, hızlı sonuç alınmasının beklenmemesi gerektiğini, sürecin uzun vadeli ve çift taraflı olduğunu, bu nedenle her iki tarafın adım atmasının şart olduğunu ifade etti.

'Şİ, VLADİVOSTOK'A GELECEK'

Matviyenko, Şi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le kurduğu kişisel ilişkileri çok önemsediğini ve bu ay Rus liderle BRICS Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Matviyenko, Şi'nin Putin'in daveti üzerine Vladivostok'ta düzenlenecek Doğu Ekonomik Forumu'na mutlaka geleceğinin de altını çizdi.

BRICS Zirvesi, 25-27 Temmuz'da Johannesburg'da, Doğu Ekonomik Forumu ise 11-13 Eylül'de Vladivostok'ta düzenlenecek.