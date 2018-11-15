Rusya: İdlib'deki teröristler ve ılımlı muhalifler birbirinden ayrılmadı

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin 'İdlib bölgesindeki teröristler ve ılımlı muhaliflerin, Türkiye'nin çabalarına rağmen hala gerçek anlamda birbirinden ayrılmadığını' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Soçi mutabakatının işleyişine ilişkin olarak konuştu.

Zaharova, "Türk tarafının, (17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından gelen) yükümlülüklerini yerine getirmek için sürdürdüğü çabalarına rağmen İdlib'de gerçek bir ayrılma gerçekleşmiş değil" dedi.

Soçi'de Rusya ve Türkiye tarafından imzalanan mutabakata göre, aralarında El Kaide'nin de bulunduğu cihatçı 15 Ekim'e kadar silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, "Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığını" savunuyor.

İdlib mutabakatı yapıldığında da cihatçıların bölgeden ayrılmaya nasıl ikna edileceği belirsiz durumdaydı.