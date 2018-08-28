Rusya: İdlib'deki silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütüyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'de silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

İdlib'e yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki uzlaştırma merkezinde görevli askeri yetkililerin İdlib'deki militan grupların liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü duyuran Savunma Bakanı, İdlib'de Doğu Guta ve Dera bölgelerindekine benzeyen barışçı bir çözüm bulunabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Şoygu, "(İdlib'de), eskiden 'ılımlı muhalefet' denen kişilerle, yani militanlarla, lideriyle her düzeyde zor, ağır ve karmaşık görüşmeler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.