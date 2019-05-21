Rusya: İdlib'deki militanlar iki yerde kimyasal saldırı mizanseni planlıyor

Rusya, El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş-Şam’ın sahte kimyasal saldırı haberlerinin yapılması amacıyla yeni bir yapı kurduğunu, bu yapının iki yerde kimyasal saldırı mizanseni planladığını açıkladı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş-Şam’ın sahte kimyasal saldırı haberlerinin yapılması amacıyla ‘kimyasal kanat’ adını alan yeni bir yapı kurduğunu belirtti.

Kupçişin, örgüt liderlerinin, gerilimi tırmandırmak için Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı yönünde sahte haberler kullanma niyetinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

Merkez Başkanı, “Suriye silahlı güçlerinin esir aldığı militanların ifadelerine göre, bu amaçla Heyet Tahrir eş-Şam örgütü içinde ‘kimyasal kanat’ adını alan ayrı bir yapı oluşturuldu” dedi.

‘MERKEZ OFİSİ İDLİB’DE’

Sputnik'in haberine göre yeni yapıya, Avrupa ülkeleri ve eski SSCB ülkelerinden Suriye’ye gelen cihatçıların dahil olduğunu aktaran Tuğgeneral, ‘kimyasal kanadın’ planlama, geliştirme ve medya olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu anlattı.

Kimyasal maddelerin sentezinden sorumlu olan geliştirme bölümünün Cisr eş-Şuğur şehrindeki sağlık kurumlarından birine ait binada yer aldığını söyleyen Kupçişin, “Türkistan İslam Partisi militanlarının yerel halkı kovup işgal ettiği İştebrak kasabasında da bir depo ve mühimmatın kimyasal maddelerle doldurulduğu bir atölyenin bulunuyor” dedi.

Ayrıca ‘kimyasal kanat’ içinde sağlık grubunun oluşturulduğunu anlatan Kupçişin, bu grup içinde, Rakka’da ABD gizli servisler tarafından kimyasal saldırı durumunda tıbbi yardım sağlama eğitimini alan uzmanların yer aldığını kaydetti.

Kupçişin, “Kimyasal kanadın merkez ofisi İdlib’de bulunuyor. Burada, operasyon planlaması ve mizansen çekimlerin koordinasyonu yapılacak” diye ekledi.

‘İKİ YERDE KİMYASAL SALDIRI MİZANSENİ PLANLANIYOR’

Cihatçıların Carcanaz köyü ve Serakab şehrinde ‘kimyasal saldırı’ mizansenini gerçekleştirmeyi planladığını söyleyen Kupçişin, bu amaçla bu iki yere sığınmacıların getirildiğini kaydetti.

İdlib’deki militanların elinde çok sayıda kimyasal madde bulunduğunu anlatan Merkez Başkanı, “Militanlar, hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı mizanseni için mühimmatı bu maddelerle dolduruyor. Militanlar bu mizanseni Carcanaz yerleşimi ve Serakab şehrinde yapmayı planlıyor. Bu amaçla Serakab’a, Suriye’nin güney bölgelerinden olan bir grup çocuk ve yetişkin sığınmacı getirildi” dedi.

Kupçişin, “Benzer çalışmalar Halep bölgesinin batısında da yürütülüyor” diye ekledi.