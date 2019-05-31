Rusya: İdlib'de ateşkes Türkiye'nin sorumluluğunda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Soçi Mutabakatı'na göre İdlib'de ateşkesin sağlanması yükümlülüğünün Türkiye'de olduğunu söyleyerek, 'teröristlerin Hmeymim üssü de dahil olmak üzere askerlerimizin bulunduğu sivil hedeflere yönelik saldırılara son vermesinin sağlanması gerekiyor' ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu belirtti.

Peskov, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesi bağlamında İdlib'deki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

'TERÖRİSTLERİN SALDIRILARI DURMALI'

Sputnik'in haberine göre "İdlib konusunda fikir ayrılığı olmadığını" savunan Peskov, "İdlib'de ateşkes sağlanması gerekiyor, teröristlerin Hmeymim üssü de dahil olmak üzere askerlerimizin bulunduğu sivil hedeflere yönelik saldırılara son vermesinin sağlanması gerekiyor" dedi.

Soçi Mutabakatı'na istinaden ateşkesi sağlamanın Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu belirten Peskov, söz konusu amaçlara ulaşılması için "Türkiye'nin faaliyetlerinin ve Rus-Türk işbirliğinin önemli olduğunu" söyledi.

EL KAİDE BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMADI

Soçi Mutabakatı'na göre El Kaide'nin "gerilimi azaltma bölgesinden" çıkartılması gerekiyordu. Ancak cihatçılar bölgeden ayrılmadı.

Suriye ordusu ve Rusya, cihatçıların saldırıları sürdürdüğünü ve ateşkese uymadığını belirterek, bölgede operasyon başlattı.

Operasyonların ardından devreye giren Türkiye, ateşkes için Rusya'yla görüşmelere başladı, ancak görüşmelerden sonuç alınamadı.