Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Kupçişin, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinde tam ateşkesle ilgili anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti.

Kupçişin, bugünkü basın brifinginde, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinin genelinde 12 Haziran saat 00.00 itibariyle tam ateşkesle ilgili anlaşmaya varıldı” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kupçişin, anlaşma sağlandıktan sonra militanlar tarafından açılan ateş sayısında önemli azalmanın gözlemlendiğini belirtti ve son 24 saatte sadece Hama bölgesinde 2 ateşkes ihlalinin saptandığını aktardı.

Kupçişin, Suriye hükümet güçlerinin ateşkes anlaşmasına uygun olarak açılan ateşe karşılık vermediğini kaydetti.

Al Masdar'ın haberine göre İdlib'deki cihatçı gruplardan Ahrar'uş Şam ateşkesi kabul etmediğini açıkladı. Ahrar'uş Şam Türkiye'nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni oluşturan cihatçı gruplardan biri.