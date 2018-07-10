Rusya Hava Kuvvetleri'nden İdlib'de hava harekatı

Cihatçıların Lazkiye'nin kuzeyinde Suriye ordusuna saldırmasının ardından, Rusya Hava Kuvvetleri İdlib'in güneybatı kırsalında hava saldırılarına başladı.
Büyük ölçekli saldırıların, cihatçıların operasyonuna yanıt olarak düzenlendiği bildiriliyor.
Rus jetleri, Hmeymim Askeri Hava Üssü'nden havalanarak Cisreşşuğur üzerinde bombardımana başladı.
Mahambel, Besnikul, Beşiriye, Meşamşan ve el-Kestan kasabaları üzerinde 30'un üzerinde hava saldırısı düzenlendi.
Hava saldırılarının sürmekte olduğu kaydediliyor.