Rusya, Halep'teki kimyasal saldırı sonrası Türkiye ile görüşecek

Rusya, Suriye’nin Halep kentine cihatçı gruplar tarafından düzenlenen klorin gazlı bombalı saldırı üzerine ateşkesin garantörü olan Türkiye ile görüşüleceğini açıkladı.

Kimyasal saldırıların ardından sağlık personeli, Halep'in El Halidiye kasabasında bir çocuğu tedavi ediyor.

Rusya, Suriye’nin Halep kentine cihatçı gruplar tarafından düzenlenen klorin gazlı bombalı saldırı üzerine ateşkesin garantörü olan Türkiye ile görüşüleceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Rus tarafı bu olayı, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde silahlı muhaliflerin ateşkes düzenine uyulmasının garantörü olarak Türk tarafıyla görüşmek istiyor" dedi.

AKAR, RUS SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün, Rusya'nın İdlib'i vurmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre Halep'te üç ayrı bölgeye yapılan gazlı saldırı da 107 kişi yaralanırken, saldırının halkta nefes alma sorunlarına yol açtığı belirtildi.

Rusya ve Türkiye savunma bakanları 17 Eylül'de İdlib bölgesinde silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda mutabakat imzalamıştı.

Oluşturulmak istenen silahtan arındırılmış bölgeden cihatçı grupların tamamının çıkarılamaması üzerine Suriye ordusunun bölgeye operasyon yapma ihtimali yeniden doğdu.

Rusya, mutabakatın ardından bugün, ilk defa İdlib’e hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın açıklamasına göre saldırı cihatçıların Halep'e düzenlediği kimyasal saldırısına yanıt olarak yapıldı.