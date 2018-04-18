Rusya, Google ve Apple mağazalarından Telegram'ı kaldırmalarını istedi

Rusya'nın devlet iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Google ve Apple’ın mağazalarından Telegram’ın kaldırılmasını talep etti.

Rusya’nın devlet iletişim denetleme kurumu dün Google ve Apple’dan popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’ı mağazalarından kaldırmalarını istedi.

Rusya’nın bilgi teknolojileri denetleme kurumu Roskomnadzor, Pazartesi günü Telegram’a erişimi kapatmıştı, dün de uygulamanın Google Play’den ve App Store’dan kaldırılması için adım attı.

Roskomnadzor, "terör örgütlerinin kullanılabileceği" gerekçesiyle Telegram’dan şifre çözümlerini paylaşmasını talep etmişti. Telegram’ın CEO’su ise bunun kişilerin gizliliğin ve insan haklarının ihlali olacağını söyleyerek Roskomnadzor'un talebini yerine getirmedi. Bunun üzerine Telegram'a dava açılmıştı.

Taganskiy Mahkemesi Başkanı Yuliya Smolina, Roskomnadzor'un başvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasına erişimin yasaklanmasına karar verildiğini bildirmişti.