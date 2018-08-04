Rusya Genelkurmay Başkanından ABD'ye gizli hat üzerinden Suriye mektubu

Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki ülke genelkurmayı arasındaki gizli hat üzerinden ABD'ye Suriye konulu mektup gönderdiğini doğruladı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

Dün Reuters haber ajansı, ABD kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a gizli hat üzerinden mektup gönderdiğini yazmıştı. Haberde bu mektupla Rusya'nın, Suriye'nin yeniden yapılandırılması ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi için ABD ile ortak çalışma yapmayı talep ettiği bildirilmişti.

RUSYA: ABD'NİN İKİLİ TEMASLAR KONUSUNDAKİ ANLAŞMALARA UYMAMASI HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov'un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğrulayarak, "ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymaması hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

MEKTUBUN İÇERİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'deki zirvesi sonrası Dunford'un Rus mevkidaşına hitaben işbirliği açıklaması yaptığını anımsatan bakanlık, bunun üzerine Gerasimov'un Suriye'deki sığınmacı sorunu, mayın temizleme çalışmaları ve özellikle de ABD'nin kontrolündeki bölgede bulunan Rukban sığınmacı kampıyla ilgili önerilerde bulunduğunu aktardı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gerasimov, Rus tarafının ABD'nin kontrolündeki Tanf bölgesinde bulunan Rukban kampındaki sığınmacıların güvenliğinin ve eve dönüşünün sağlanmasına ilişkin tedbirleri Suriye hükümetiyle görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Rakka da dahil insani mayın temizleme konularının koordine edilmesi, Suriye genelinde barışçıl yaşama en kısa sürede geçilmesi için diğer öncelikli insani sorunların çözülmesi ve teröristlerin sığınmacıları kendi saflarına çekme girişimlerinin önlenmesi konularında öneriler iletildi."