Rusya: G20 daha önemli hale geldi, G8 formatı önemini kaybediyor

Rusya, G8'e yeniden dahil olma olasılığını değerlendirerek, G8'in öneminin kaybolduğunu, kendileri için G20'nin daha önemli hale geldiğini açıkladı.

Alman Sol Parti'den milletvekili Sahra Wagenknecht, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada Rusya'nın G8'e yeniden davet edilmesi gerektiğini söylemişti. Alman vekil, Rusya'nın uluslararası meselelerin çözümü için önem taşıdığını ve ABD'yi dengelemek için G8'de bulunması gerektiğini söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu değerlendirmeyle ilgili konuştu. Peskov, "Rusya tarafı açısından G8 formatının önemi azalıyor, değişen durumda uluslararası siyaset ve ekonomi bakımından G20 gibi formatların önemi artıyor" dedi.

Rus sözcü, Rusya'nın G20'ye dahil olduğunu da hatırlattı. Kremlin sözcüsü, G8'e katılmaları için davet gelirse tavırlarının ne olacağına dair açıklama yapmadı.

Buna karşın Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Nisan'da yapıtğı açıklamada Rusya'nın G8'e yeniden dahil olmasının gerçekçi olmadığını savunmuştu. Rusya, Kırım krizinin ardından G8'den çıkartılmıştı.