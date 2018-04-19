Rusya, Facebook'a erişim engeli getirebilir

Rusya’nın medya denetleme kurumu Roskomnadzor, Facebook’a erişim engelinin gündemde olabileceğini açıkladı.

Rusya’nın medya denetleme kurumu Roskomnadzor, 2015’te kabul edilen Rusya vatandaşlarının kişisel verilerinin depolanmasına dair yönetmelikleri içeren yasaya Facebook’un hâlâ uymadığı gerekçesiyle yaptırımların yolda olduğunu açıkladı. Aynı yasa gerekçesiyle ülkede iş platformu LinkedIn de kapatılmıştı.

Roskomnadzor’un popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişimi engellemesinden bir gün sonra Roskomnadzor’un başkanı Alexander Zharov, Kremlin’e yakın bir gazete olan İzvestiya’ya Facebook’un sıradaki hedefleri olabileceğini açıkladı.

“2018’in sonuna doğru şirketi denetleyeceğiz. […] Elbette erişimi engellemek söz konusu olabilir” diyen Zharov, Facebook’u önceden uyardıklarını belirtti. Zharov bir diğer popüler sosyal medya platformu olan Twitter’ın Rusya’daki kullanıcılarının verileri konusunda geçen sene anlaştıklarını ve verilerin 2018’in ortasında Rusya’daki sunuculara geçirileceğini söyledi.

Moskova’daki bir mahkeme geçtiğimiz hafta, özel konuşmaların takibi için devlete şifre çözümü servisi sağlamadığı için Telegram’ı yasaklamıştı.