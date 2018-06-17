Rusya emeklilik yaşını yükseltiyor: Beklenen yaşam süresinin üzerine çıkacak

Rusya, emeklilik yaşını yükseltecek. Kararla birlikte erkeklerin yüzde 40'ı, kadınlarınsa yüzde 20'si emekliliği göremeden yaşamını yitirecek.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, emeklilik yaşını 2028 yılına kadar erkekler için 60'tan 65'e çıkartacaklarını, kadınlar içinse 55'ten 63'e yükselteceklerini duyurdu.

Önümüzdeki yıl konuyla ilgili resmi kararın alınması beklenirken, Dünya Bankası erkekler için Rusya'da beklenen yaşam süresinin 66 yıl olduğunu gösteriyor, kadınlar içinse bu rakam 77.

Rusya Emek Konfederasyonu (KTR) açıklamasına göre resmi istatistikler Rusya'nın 60'tan fazla bölgesinde erkekler için beklenen yaşam süresinin 65 yılın altında olduğunu gösteriyor.

Emeklilik yaşının belirtilen rakama yükseltilmesi durumunda Rusya'da erkeklerin yüzde 40'ı, kadınlarınsa yüzde 20'si emekliliği göremeden yaşamını yitirmiş olacak.

KTR açıklamasında artışın resmi rakamlardan bağımsız yapıldığına ve hükümet tarafından gösterilen hedeflere uymadığına tepki gösteriliyor.