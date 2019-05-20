Rusya: El Nusra, hava üssümüze füze saldırısında bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib vilayetinden El Nusra militanlarınca Hmeymim Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiğini, füzelerin hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden El Nusra Cephesi militanlarınca Rus Hmeymim hava üssüne altı füze fırlatıldığını, füzelerin tamamının hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı.

Üste herhangi bir zararın veya can kaybının olmadığını bildiren Bakanlık, İdlib vilayetinin kırsalındaki Kefr Nebil’de füzelerin ateşlendiği bölgenin Rus Hava Kuvvetlerince hedef alındığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında Hmeymim hava üssüne kuzeyden yönelen iki insansız hava aracının da imha edildiğini bildirdi.

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında İdlib’de silahsızlandırılmış bölge konusunda anlaşmaya varılmıştı ancak cihatçı örgütlerin terk etmediği İdlib’in büyük bölümünü El Kaide’nin Suriye’deki uzantısı El Nusra Cephesi (diğer adıyla Heyet Tahrir’uş Şam) ele geçirmişti.

Suriye ordusu İdlib’deki cihatçılara yönelik operasyon başlatmış ve bazı kasabaları cihatçıların elinden almıştı.

18 Mayıs Cumartesi itibariyle Suriye ordusunun İdlib’de ateşkes ilan ettiğini duyuran Rusya, El Nusra militanlarının ateşkese karşın provokasyon ve saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.