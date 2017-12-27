Rusya: El Nusra dışarıdan destek alıyor, destek veren ülkeleri biliyoruz

Rusya tarafından yapılan açıklamada El Kaide bağlantılı El Nusra'nın dışarıdan destek aldığı söylendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin "dışarıdan destek aldığını" söyledi. Lavrov, "hala direniyorlar, bunu dışarıdan destek alarak yapıyorlar, bu konuda bilgimiz var" diye konuştu. Rusya bakanı, hangi ülkelerin Nusra'yı desteklediğini bildiklerini de dile getirdi.

Lavrov açıklamasında "şu anda terörle mücadelede ana görev Nusra Cephesi'ni yenmek" derken, Suriye ordusunun Rusya'nın da yardımıyla "Nusra üyelerine baskı yapmakta olduğunu" duyurdu.

Lavrov, Suriye'deki IŞİD üyelerininse öldürücü darbe aldığını ve IŞİD'le esas savaşın bittiğini söyledi. Rus bakan, kimi IŞİD üyelerinin Suriye'den kaçmaya çalıştığını aktardı.