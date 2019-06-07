Rusya dolar yerine rubleyle petrol satmaya başladı

Rus petrol şirketi Gazprom Neft Başkanı Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirterek, yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceklerini vurguladı.

ABD ile yaşanan gerilimlerin ardından doların Rus pazarındaki etkisini azaltmak için çalışmalar yürüten Rusya, bu alanda bir adım daha attı.

Sputnik'in haberine göre St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulunan Rus petrol şirketi Gazprom Neft Başkanı Aleksandr Dyukov, "Petrol ihracatında ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladık. Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan’a petrol ihraç ettik. Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz" dedi.

'AVRO VE YUAN ÜZERİNDEN DE SATIŞ YAPABİLİRİZ'

Sözleşmeleri avro ve yuan üzerinden de yapabileceklerini belirten Dykuov, "Eğer gerekirse ihracatımızı avro veya yuan üzerinden de yapabiliriz, anlaşmalarımız bu değişikliğe elverişli şekilde hazırlandı" dedi.

Rus yetkililer, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un ihracat kolu olan Gazprom Export’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Avrupa’ya ilk kez ruble karşılığı doğalgaz satıldığı bildirilmişti.