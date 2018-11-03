Rusya Dışişleri’nden İran’la dayanışma mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarını kınayarak, İran'la ekonomik işbirliğini yaptırımlara karşın sürdürmek için gereken her şeyin yapılacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak ABD’nin İran’a yaptırımlarını kınadı.

Açıklamada İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD’nin, anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının İran’ın nükleer programıyla ilgili gösterilen tüm çabaları baltaladığı belirtildi.

Rusya’nın yaptırımlara karşın İran’la ekonomik işbirliğini sürdürmek için gerekli her şeyi yapacağı belirtilen açıklamada, ABD’nin yaptırım kararının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na da “güçlü bir darbe indirdiği" vurgulandı.

Açıklamada “BM'nin onayı olmadan alınan ve üçüncü tarafların çıkarlarını ilgilendiren tüm yaptırım kararlarını reddediyoruz” denildi.

ABD’nin yaptırım kararını yeniden gözden geçirilmesinin talep edildiği açıklamada, Rusya’nın yaptırımlara karşın İran'la uluslararası ticari, ekonomik ve mali işbirliğinin korunması ve genişletilmesi için gereken her şeyi yapacağı ifade edildi.