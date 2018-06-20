Rusya Dışişlerinden ABD'nin BM kararına tepki

ABD’nin ‘İsrail'e karşı kronik bir önyargısı olduğunu’ ileri sürerek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmesine Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova’dan tepki geldi. 'Kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini kabul etmek istemiyorlar' diyen Zaharova, kararı ‘kaba’ olarak niteledi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmesine uluslararası alanda tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, söz konusu karar ile Washington’un "uzun zamandır çifte standart peşinde koştuğunu kanıtladığını" belirtti.

Kararı “kaba” olarak tanımladıklarını söyleyen Zaharova, “Kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini kabul etmek istemiyorlar ancak aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyini de yeniden şekillendirmek istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Konseyin bugüne kadar etkili bir biçimde çalıştığını belirten Dışişleri Sözcüsü, ABD olmadan da bu şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün yaptığı açıklamayla "ikiyüzlü ve kendisine hizmet eden bir kuruluş" sözleriyle nitelediği BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiklerini duyurdu. Konsey'in "İsrail'e karşı kronik bir önyargısı olduğunu" ileri süren Haley, “Konsey bu isme layık değil” ifadesini kullanmıştı.

