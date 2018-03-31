Rusya Dışişleri sözcüsü Zaharova'dan 'Sergey Skripal' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Londra'nın eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili bilgi gizlemesinin, bu olayla doğrudan ilişiği olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Pyatıy Kanal adlı Rus televizyonuna verdiği demeçte, Skripal olayıyla ilgili olarak "Halen bu olayla ilgili hiçbir bilgimiz yok. İngiltere'den aldığımız tek resmi bilgi, Yuliya Skripal'in durumunun nispeten iyileştiği yönünde. Bu yüzden İngiltere ve yetkililerinin bu olaya doğrudan ilişiği olduğunu söylemek zor ama bu yönde şüpheler var" dedi.

Zaharova, "Bilginin gizlenmesi, olayla ilgili detayların açıklanmaması, gerçekten de İngiliz gizli servislerinin bu olaydan sorumlu olduğu düşüncelerine yol açıyor" diye ekledi.