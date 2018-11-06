Rusya Dışişleri Sergey Lavrov: ABD'nin İran'a yaptırımları meşru değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran yaptırımlarını eleştirerek, yaptırımların 'meşru olmadığını' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin İran'a yaptırımlarının tamamen gayrimeşru olduğunu" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını "ciddi biçimde ihlal ettiğini" belirtti.

Sputnik'in haberine göre İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, "ABD'nin İran'a ilişkin önlemleri, tamamen gayrimeşru. Bunlar, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi biçimde ihlal ediyor. Bu önlemlerin açıklanma ve uygulanma biçimlerinin hayal kırıklığı yaratmaması da imkansız" dedi.

Lavrov, ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'la ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını bulacaklarını ifade etti.

SEKİZ ÜLKE YAPTIRIMLARDAN MUAF

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sekiz ülkeye geçici muafiyet verildiğini duyurmuştu. Bunlar Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Tayvan olarak açıklandı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, yaptırım muafiyetinin altı ay süreyle geçerli olacağını belirtti.