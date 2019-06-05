Rusya Dışişleri: İdlib’deki saldırılara göz yumamayız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile imzalanan Soçi Mutabakatı’na hâlâ bağlı olduklarını, ancak 'İdlib'deki militanların saldırılarına göz yummalarının imkansız olduğunu' belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye’nin İdlib bölgesindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zaharova, "Militanların kışkırtmaları ve ani saldırılarına karşın Rusya, İdlib’deki duruma istikrar kazandırılması amacıyla Türkiye’yle yapmış olduğu anlaşmalara hâlâ sadık" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre “Ülkelerimizin askerleri daima temas halinde ve şiddetin tırmanmasını önlemek amacıyla eylemlerini birbirleriyle koordine ediyorlar” diye konuşan Zaharova, “Bunların yanında, teröristlerin tehlikeli provokatif eylemlerine de göz yummamız imkansız. Zira söz konusu teröristler bu eylemleriyle Rus hava üssü Hmeymim’i, Suriye askerlerini ve sivilleri tehdit ediyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki gün önce İdlib'deki saldırıların ortadan kaldırılması sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğunu belirtmişti.