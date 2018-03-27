Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırımlara yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

İngiltere'nin çağrısıyla birlikte çok sayıda ülke Rusya'ya yönelik yaptırımda bulunma kararı almıştı.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin yaptırımlarının kararlarının ardından Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada yaptırımların tamamına "kesinlikle cevap verileceği" söylendi.

Zaharova, Rusya'ya tavır alan ülkelerin tamamına karşı adım atacaklarını belirtti.

Olayın "provokasyon" olduğunu söyleyen Zaharova, casus krizinin İngiltere ve ABD'nin işi olduğunu savundu.