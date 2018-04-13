Rusya Dışişleri Bakanlığı: Sorunları telefon açarak çözebiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'ye ilişkin konuşarak "sorunların telefon açarak çözülebileceğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Sky News'e konuştu.

Zaharova, Rusya ve ABD'nin Suriye'de gerilimin yükselmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi. Rus sözcü ABD ve Rusya'nın doğrudan karşı karşıya gelmesinden kaçınılmasını talep etti.

Olası "kıyamet senaryosu" ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Zaharova, ABD ve Rusya'nın bunu engelleyecek tüm araçlara sahip olduğunu söyledi.

'2018'DE YAŞIYORUZ'

Maria Zaharova, "2018'de yaşıyoruz ve bütün iletişim araçlarına sahibiz, buna Twitter da dahil ve bütün sorunları böyle çözebiliriz, telefon açarak, mesaj göndererek" diye konuştu.

Rus sözcü, "ben bu konunun güç kullanarak değil iletişimle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zaharova, ABD'nin olası füze saldırısı durumunda kendi güçlerini koruyacağını da sözlerine ekledi.

"1962 Küba füze krizi" benzetmesi üzerine Zaharova, "size yeniden 20. yüzyılın ortasında değil, 2018'de olduğumuzu hatırlatmak istiyorum" diyerek, "iletişim kurmamamız için bir sebep yok" sözlerini yineledi.