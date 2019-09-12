Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı: Nükleer savaş riski var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin silah anlaşmalarından çekilmesinin ‘küresel istikrarı bozduğunu’ söyleyerek nükleer savaş riski bulunduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov “Stratejik istikrara ilişkin durum gittikçe kötüye evriliyor. Maalesef bu bir gerçek ve tartışılamayacak bir gerçek. Riskler de artıyor ... Tarafların niyeti olmasa bile nükleer savaşın patlaması riski var" dedi.

Rus diplomat, Washington’un ‘New START’ silah azaltma anlaşması konusunda Moskova’yla çalışmaktan kaçındığını söyledi.

Ryabkov, "Batılı meslektaşlarımızın eylemleri giderek daha duygusal hale geliyor - zaman zaman oldukça agresif" sözlerini kullanırken ayrıca ABD’nin yeni tatbikatlar için nükleer test alanı hazırlaması konusundaki endişelerini de dile getirdi.

New START olarak da bilinen Stratejik Silah Azaltma Antlaşması, Nisan 2010'da Rusya ve ABD arasında imzalandı ve her iki ülkenin nükleer füze fırlatıcıları, kıtalararası balistik füzeler, stratejik bombardıman uçakları ve konuşlandırılmış savaş başlıkları miktarınaa sınırlamalar getirdi. Anlaşma 2021'de resmen sona erecek.