Rusya Dışişleri Bakanı: Venezuela'ya askeri müdahale fikrinden vazgeçin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm ülkeleri Venezuela'ya askeri müdahalede bulunma düşüncesinden vazgeçmeye çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm ülkeleri Venezuela'ya askeri müdahale düşüncesinden vazgeçmeye çağırdı. Cezayir'de mevkidaşı Abdellader Messahel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Lavrov "Bazı ülkelerden gelen askeri müdahalenin ihtimal dışı olmadığına dair sinyaller, özellikle endişe yaratıyor. Herkesi bu düşünceden tamamen vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

'ABD VE BATILI ÜLKELERİN DOĞRUDAN ELİ VAR'

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'un kendisini geçici devlet başkanı ilan ettikten hemen sonra ABD'nin bunu tanıdığına dikkat çeken Lavrov, "Bu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Venezuela'daki krizde doğrudan eli olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmak için onu öldürmek de dahil çeşitli girişimler oldu" diye konuştu.

'SEÇİMLERE MÜDAHALE KONUSUNDA PARANOYAKLAŞAN ABD, DİĞER ÜLKELERE AÇIKÇA MÜDAHALE EDİYOR'

Sputnik'te yer alan habere göre, hiçbir kanıta sahip olmadan 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahale edildiğine dair paranoyak düşüncelere sahip ABD'nin diğer halkların kaderlerine müdahale ettiğini ve içişlerine bariz şekilde karıştığını belirten Lavrov, ulusal çıkarlara öncelik vermesini umduğu Venezuela muhalefetini başkasının kirli ve suç teşkil eden oyununda yer almamaya davet etti.

'DİYALOG İÇİN GEREKEN KOŞULLARI SAĞLAMAYA HAZIRIZ'

Anayasa uygun hareket edilmesi ve Venezuela halkının ülkenin kaderini tayin etme hakkına saygı duyulması gerektiğini kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplum, ulusal diyalog kurulması için gereken koşulları oluşturmalı. Ancak buna şiddet ve hükümeti güç kullanarak devirme çağrıları eşlik etmemeli. Venezuela'daki tarafların ulusal çıkarlar temelinde diyalog kurmasını sağlayacak koşulların sağlanmasına katkı sunmaya hazırız."