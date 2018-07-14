Rusya Dışişleri Bakanı, Putin-Trump zirvesinden beklentilerini açıkladı

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, Pazartesi günü Helsinki’de yapılacak olan Putin-Trump zirvesinden beklediklerinin kilit konulardaki iletişim kanallarının yeniden devreye girmesi olacağını söyledi.

Putin-Trump zirvesine dair Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov RT News'e verdiği bir söyleşide zirveye dair beklentilerini akardı.

ABD ve Rusya arasındaki iletişim kanallarının kapalı olduğunu söyleyen Lavrov, "Zirvenin ideal sonucu, ihtilaf yaşanan konularla ilgili tüm iletişim kanallarını devreye alma konusunda mutabakat sağlamayı, bu konularda ortak noktada buluşup buluşamayacağımızı anlamayı ve stratejik istikrar için çözümünde işbirliği yapabileceğimiz sorunları tespit etmeyi başarmak olacak" dedi.

Pazartesi düzenlenecek olan Helsinki zirvesinden beklentilerinin iletişim kanallarının tekrar açılması olduğunu vurgulayan Lavrov, terör, enerji, uyuşturucu trafiği, siber güvenlik ve bölgesel krizler gibi konularda uzun yıllar boyunca Moskova ile Washington arasında var olan iletişim kanallarının askıya alınmış durumda olduğuna dikkat çekti.

HELSİNKİ ZİRVESİ 3 SAAT SÜRECEK

Türkiye saatine göre 13.15'te başlayacak zirve, ortak basın toplantısı da dahil olmak üzere 3 saat sürecek.

Trump’la görüştükten sonra Putin, saat 16.30'da Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile bir araya gelecek.

PUTİN İLE TRUMP ARASINDA İLK KAPSAMLI GÖRÜŞME

Putin ile Trump, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kapsamlı görüşmelerini yapmak üzere bir araya gelecek.

İki lider, ilk olarak bir yıl önce Hamburg'da G20 çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 2017'de de Vietnam'da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.