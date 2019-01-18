Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: El Nusra, Türkiye'yle mutabakata rağmen İdlib'den çıkmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yle mutabakata rağmen El Nusra üyelerinin silahsızlandırılmış bölgede bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata rağmen İdlib'in yüzde 70'ini ele geçiren El Nusra üyelerinin silahsızlandırılmış bölgede bulunduğunu ve bu durumun mutabakatı ihlal ettiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Moskova'daki görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma mutabakatına rağmen El Nusra'nın bölgede hakim olması ve oradaki rejimi ihlal etmesi bizi endişelendiriyor. Bu bölgenin yaklaşık yüzde 70'i teröristlerin elinde ve teröristler, oradan Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim birimlerine ateş açmaya ve hatta Hmeymim'deki üssümüzü tehdit etmeye çalışıyorlar" dedi.

'SON TERÖR YUVASININ SONSUZA DEK KALMASI İMKANSIZ'

Sputnik'in hberine göre Lavrov, İdlib'de yaşananları bölgedeki en ciddi sorunlardan biri olarak niteledi ve "Suriye topraklarındaki bu son terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu" söyledi.

Lavrov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin İstanbul'daki zirvede vardığı Suriye mutabakatının da en kısa sürede uygulanmasını beklediklerini kaydetti.

'ANAYASA KOMİTESİ ÇALIŞMAYA BAŞLAMALI'

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Burada belirli ilerlemeler var ve birkaç ay önce İstanbul'da Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa zirvesinde varılan mutabakatın, her şeyden önce anayasa komitesinin çalışmalarına bir an önce başlaması gerektiğine dair mutabakatın en kısa sürede uygulanacağını umuyoruz."